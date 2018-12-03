Директора института МВД будут судить в Киеве

Киевская местная прокуратура №5 завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительный акт в отношении директора Государственного специального проектного института МВД Зиновия Дзюбы, который нанес ущерб государству на сумму 14,4 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры 3 декабря.

Следователи установили, что в 2009 году указанный институт МВД и ЗАО "Киевгорстрой-1" заключили договор о приобретении административной нежилого здания по улице Тимошенко в Оболонском районе столицы стоимостью 14,4 млн гривен.

Институт полностью рассчитался со строительной компанией, однако здание в его владения так и не перешло. В связи с этим договор приобретения недвижимости разорвали в судебном порядке, а строительную компанию обязали вернуть институту уплаченные средства.

В дальнейшем директор института, не имея прав на указанное здание, заключил незаконный договор с физическим лицом, которое, при его пособничестве, безвозмездно завладело этим недвижимым имуществом.

Своими действиями директор института нанес государству материальный ущерб в размере 14,4 млн гривен грн, а физическое лицо - правопреемнице обанкротившейся строительной компании, в сумме 11,5 млн гривен.

По результатам следствия действия должностного лица института квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 366, ч.2 ст.367 УК Украины, а его пособника - по ч.4 ст.358, ч.4 ст.190 УК Украины.

Сейчас обвинительный акт в отношении обоих злоумышленников направлен в суд для рассмотрения по сути. За совершенное им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В июле прокуратура совместно с отделом по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ сообщили о подозрении в нанесении ущерба государству на сумму 14,4 млн гривен директору государственного специального проектного института МВД Зиновию Дзюбе.