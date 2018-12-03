ВСУ начали сборы резерва первой очереди

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Понедельник, 3 декабря 2018, 13:18

3 декабря в учебных центрах Вооруженных Сил Украины начали сборы оперативного резерва первой очереди – военных повезут на учения для повышения боеготовности в случае нападения.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

"Предусматривается проведение бригадных тактических учений продолжительностью до 10 суток на полигонах в Херсонской и Запорожской областях. Также в учебных центрах –проведены дополнительные мероприятия по созданию соответствующих бытовых условий для размещения военнообязанных и обеспечения их качественной подготовки", - говорится в сообщении. 

 
Фото с facebook Минобороны  

Отмечается, что сборы, стартовавшие 3 декабря, продлятся до 20 суток. 

К военной стажировке планируют также привлечь курсантов высших военных учебных заведений для выполнения обязанностей на должностях командиров и инструкторов учебных взводов.

 
Фото с facebook Оперативне командування "Північ"

"Также уточнен формат использования мобилизационного резерва для доукомплектования боевых бригад, восстановления обученности тех, чьи должности определяют боеспособность, а также для военных частей территориальной обороны", - говорится в сообщении.

В Генштабе заверили, что учения закончат до католического Рождества, чтобы военные успели вернуться домой на празднование.

 
Фото с facebook 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького

Как сообщает пресс-служба Оперативного командования "Север", в настоящее время на общевойсковом полигоне начались тактические учения с механизированной бригадой.

Военные отработают ведение огня из вооружения танков, боевых машин пехоты и артиллерии, а на уровне рот и батальонов - элементы наступления и отражения атак противника разными способами.

 
Фото с facebook Оперативне командування "Північ"

Отмечается, что во время учений будут имитированы "условия, приближенные к реальным боевым".

Украинская правда

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Темы: Вооруженные силы
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