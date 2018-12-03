НАТО увеличивает присутствие в регионе Черного моря и следит за действиями РФ

НАТО внимательно мониторит ситуацию в Черном море и увеличивает свое военное присутствие в регионе.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"НАТО увеличило присутствие в Черноморском регионе. В прошлом году мы увеличили присутствие кораблей НАТО в Черном море с 80 до 120 дней. У нас есть миссия воздушной полиции в регионе, а также у нас есть мультинациональная бригада в Румынии", - сказал Столтенберг.

Генсек также подчеркнул, что Альянс и в дальнейшем поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и предоставляет политическую и практическую поддержку.