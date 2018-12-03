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"Дело Хизб ут-Тахрир": 5 крымчан перевезут в Россию

Понедельник, 3 декабря 2018, 16:39

Российский суд решил этапировать в Ростов-на-Дону обвиняемых по так называемому симферопольскому "делу Хизб ут-Тахрир".

Об этом в понедельник сообщает "Крымская солидарность".

Крымчанам также продлили арест до 27 февраля 2019 года.

Один из обвиняемых, Эмиль Джемаденов, заявил, что их судят только за мнение и взгляды.

Адвокаты во время суда просили вернуть дело прокурору и закрыть его из-за неясности обвинительного заключения. Суд отклонил ходатайство.

Дело симферопольской группы Хизб ут-Тахрир рассматривает суд в Ростове-на-Дону.

Обвиняемые крымчане принимали участие по видеоконференции из СИЗО в Симферополе.

5 сентября Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону продлил арест пятерым обвиняемым в так называемом симферопольском "деле Хизб ут-Тахрир".

Оккупанты обвиняют крымских татар в том, что они участвуют в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

При этом представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России и в оккупированном ею Крыму.

Защитники арестованных и осужденных по "делу Хизб ут-Тахрир" крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку.

Темы: КрымоккупацияРосcияполитзаключенные
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