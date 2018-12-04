VoxUkraine показала работу российской "фабрики троллей" за последние 8 лет

Аналитическая платформа VoxUkraine исследовала более 750 тысяч твитов связанных с российским "Агентством интернет-исследований" и нашла доказательства неоднократных информационных атак в период с января 2010 по май 2018 года.

Об этом говорится в результатах исследования.

Отмечается, что в середине октября компания "Twitter, Inc" опубликовала архив данных с более 9 миллионами твитов, которые по версии социальной сети причастны к российскому "Агентству Интернет-исследований".

В компании добавляют, что опубликованный массив данных содержит информацию о 3667 аккаунтах, связанных с российской "фабрикой троллей".

Аналитики платформы подчеркивают, что поставили перед собой задачу исследовать, были ли попытки аккаунтов, связанных с российским "Агентством Интернет-исследований", повлиять на мнение пользователей Твиттер по какому-то украинскому вопросу или событию.

Сообщается, что по ключевым словам были найдены 775 тысяч твитов, которые касались Украины. 55% из них были на русском языке, 37% - на английском, а еще 8% - на других языках.

"Для выделения сообщений, кроме вариаций слова "Украина", мы искали твиты по актуальным украинским темам, персоналиям (например, Порошенко и Янукович) и ключевым нарративами российской пропаганды", - говорится в исследовании.

В частности, отмечается, что указывались такие слова-маркеры: "Юго-восток", "Донбасс", "Боинг", "МВФ", "Бандера", "бандеровцы", "каратель", "ополченец", "фашизм", "ВСУ", "Киев", "Тимошенко", "хохлы" и прочее.

Так, за чуть более 8 лет в датасете с "фабрики троллей" нашлось 774957 твитов об Украине, которые сгенерировали 1369 аккаунтов (сейчас эти аккаунты удалены из соцсети).

"Твиттер анонимизировал аккаунты, которые имеют меньше 5 тысяч подписчиков, поэтому мы можем увидеть реальные названия только 5% пользователей из базы. Последние можно классифицировать", - объясняют в VoxUkraine.

Сообщается, что среди них были страницы медиа и тематические страницы. Суммарное количество фолловеров в 1369 аккаунтов - 3,4 миллионов пользователей.

По данным аналитиков, чаще всего в описании владельцы аккаунтов указывали местонахождение в Москве и Санкт-Петербурге, а 17% не указали местонахождение.

"До начала Революции достоинства, в ноябре 2013 года и в течение следующих трех месяцев Украина почти не интересовала твиттер-троллей: аккаунты с нашей выборки демонстрировали очень низкую активность", - говорится в публикации.

"К весне 2014 года все аккаунты суммарно публиковали в среднем 10 твитов в день, а максимальное количество публикаций за этот период была 28 октября 2012 года, в день выборов в Верховную Раду - 90 публикаций", - говорится в исследовании.

Отмечается, что отметку в 100 твитов в день пересекли на следующий день после "референдума" в Крыму - 17 марта 2014 года. В этот день аккаунты опубликовали 116 твитов, а 18 марта, в день аннексии Россией полуострова, - 129 твитов.

По данным аналитиков, более плодотворно аккаунты, связанные с российской "фабрикой троллей" начали "работать" за два дня до президентских выборов в Украине в 2014 году - 263 твитов было опубликовано 23 мая.

В компании добавляют, что настоящий "твиттер-шторм" состоялся 18 июля 2014 года - на следующий день после катастрофы самолета MH-17. В тот день аккаунты "натвиттили" более 44 тысяч сообщений, а в следующий - более 25 тысяч о якобы виновности Украины в сбивании Боинга.

Причем один из аккаунтов сделал суммарно 296 публикаций твитов и ретвитов.

"Как удалось одному человеку сделать 296 публикаций за два дня? Для этого надо, как минимум, быть очень выносливым человеком - это аккаунт публиковал твиты без больших перерывов в течение 33 часов", - отмечают исследователи.

Они предполагают, что одним аккаунтом управляли несколько человек с помощью специального приложения - клиент-сервиса, который используют для публикаций и управления одним или несколькими страницами.

Сообщается, что суммарно самыми популярными источниками ретвитов среди 1369 аккаунтов были российские СМИ, в частности "РИА Новости", "Федеральное агентство новостей" и "Russia Today".