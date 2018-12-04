НАТО в ближайшее время отреагирует на агрессию РФ в Черном море - Климкин

Страны НАТО вскоре будут воплощать практические решения в ответ на агрессию России против украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин по результатам участия в министерской встрече НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Всем понятно, что НАТО должно усилить присутствие в регионе Черного моря. Каким образом это будет делаться, это вопрос дальнейшего обсуждения, но о некоторых решениях вы услышите в ближайшее время. Это конечно и присутствие натовских кораблей, это будет достаточно быстро", - сказал Климкин .

По его словам, во время заседания выступали все 29 стран НАТО и все выразили единодушную поддержку Украины.

"Важно, что все наши союзники не только осуждают агрессию России, но и проводятся важные дискуссии о том, что мы должны сделать, что мы не должны оставаться в рамках заявлений, какими бы сильными они ни были. Мы сформулировать комплексный ответ относительно того, что делает Россия в Черном море, Керченском проливе и в Азовском море", - добавил министр.

Климкин подчеркнул, что со стороны НАТО должен быть постоянный мониторинг действий России в регионе Черного моря и усилено взаимодействие с партнерами.

"Я предложил, чтобы у нас был особый формат, где бы НАТО активно взаимодействовало со странами, которые будут членами НАТО, Украиной и Грузией. Второй момент, я объяснил всем союзникам, что Россия не только влияет на свободу судоходства в Азовском и Черном морях, что является опасным и для Альянса, но и то, что Россия делает все, чтобы дестабилизировать юг Украины", - добавил он.

По его словам, на заседание обсуждали и политический аспект ситуации, в частности, что Азовское море и Керченский пролив должны рассматриваться как территориальные воды, которые полностью подпадают под конвенции по морскому праву.

"Я очень рад, что мы получили однозначную поддержку и сегодняшнее заседание не завершится только заявлениями", - добавил Климкин.

Европейская правда