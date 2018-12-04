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Усик — претендент на звание лучшего иностранного спортсмена года по версии BBC

Вторник, 4 декабря 2018, 20:48

Украинский боксер Александр Усик номинирован BBC на звание лучшего иностранного спортсмена года.

Об этом сообщает Sportarena.

Всего в этой категории четыре номинанта, и помимо Усика за награду будут бороться американская гимнастка Симона Байлз, итальянский гольфист Франческо Молинари, а также чешская сноубордистка Эстер Ледецка.

Впервые с момента введения данной награды за победителя могут голосовать респонденты за пределами Великобритании, а само голосование подойдет к концу 15 декабря.

"Усик провел потрясающий год, завоевав звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе всего за 15 боев на профессиональном уровне", — сообщает издание BBC.

На данный момент Александр Усик является чемпионом мира по версии WBC, WBO, IBF и WBA, а также владеет поясом журнала The Ring.

В последнем бою Усик защитил все свои пояса, отправив в нокаут британца Тони Беллью.

Темы: спорт
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