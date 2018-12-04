США дали России 60 дней на возврат к выполнению Договора о РСМД

США через 60 дней приостановят свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, если Россия не вернется к его выполнению.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после завершения министерской встречи НАТО в Брюсселе, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы прибегаем к такому шагу по нескольким причинам: российские действия подрывают национальную безопасность США, угрожают миллионам европейцев. Кроме того, договор не распространяются на такие страны как Китай, Северная Корея и Иран, которые могут свободно развивать любое оружие", - сказал он.

"Если Россия признает свои нарушения и вернутся к его выполнению, мы, конечно, будем это приветствовать. Но только Россия может спасти этот договор", - добавил Помпео.

Он отметил, что Россия постоянно отрицала разработку новой ракеты, даже когда США предоставили информацию о характеристиках ракеты и график испытаний.

"Несмотря на весь успех, который принес этот договор, сегодня мы должны противостоять российскому мошенничеству с обязательствами по контролю над оружием. Российские нарушения произошли не вчера. Россия испытывала новую ракету с середины 2000-х", - добавил он.

Напомним, страны НАТО сегодня приняли заявление о том, что нарушение Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности разрушает основы эффективного контроля над вооружениями и подрывает безопасность союзников Альянса.

Европейская правда