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Меркель возглавила список самых влиятельных женщин мира по версии Forbes

Среда, 5 декабря 2018, 02:10

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз возглавила список самых влиятельных женщин мира по версии американского журнала Forbes.

Журнал опубликовал актуальный рейтинг во вторник, 4 декабря.

Отмечается, что Меркель занимает первое место в списке восьмой год подряд.

Второе место, по сравнению с прошлым годом, также осталось неизменным - его занимает премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй.

На третье место поднялась директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

"Женщины в списке топ-100 самых влиятельных в мире представляют 6 категорий: политика, бизнес, технологии, финансы, медиа и развлечения, благотворительность.

Северная Америка представлена ​​50 женщинами в рейтинге, Азиатско-Тихоокеанский регион - 22, Европа (включая РФ и Турцию) - 17, Соединенное Королевство - 7, Ближний Восток - 3, Африка - 1", - пишет издание.

В первую двадцатку Forbes вошли, в основном, руководители бизнеса: гендиректор производителя автомобилей General Motors Мэри Барра (4 место), главный исполнительный директор Youtube Сьюзен Войчицки (7 место) и глава совета директоров финансово-кредитной группы Santander Ана Ботин (8 место).

Дебютировали в рейтинге 19 женщин, среди них: премьер-министр Сербии Ана Брнабич, американская теннисистка и дизайнер одежды Серена Уильямс, финансовый директор группы Alibaba Мэгги Вэй Ву и другие.

"Хиллари Клинтон, которая в 2017 году занимала 65 место, не вошла в рейтинг-2018 впервые с момента его создания в 2004 году

СЕО компании Facebook Шерил Сэндберг выпала из топ-10 в 2018 году впервые с момента ее дебюта в 2010-м, сейчас она занимает 11 место", - говорится в материале.

Украинок в списке нет.

Темы: Меркельрейтинг
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