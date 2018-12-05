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В Крыму "суд" продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка"

Среда, 5 декабря 2018, 02:58

Подконтрольный РФ Киевский суд Севастополя на 3 месяца продлил арест фигурантам "дела Веджие Кашка" Кязиму Аметову, Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху и Руслану Трубачу.

Об этом 4 декабря сообщили в общественном объединении "Крымская солидарность" со ссылкой на адвокатов Айдеа Азаматова и Эмиля Курбединова, передает "Радио Свобода".

Азаматов напомнил, что Чапух сейчас находится под домашним арестом. Адвокаты также заявили, что в Аметова и Чапуха ухудшилось состояние здоровья.

Следующее заседание по "делу Веджие Кашка" пройдет 19 декабря.

23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения за якобы "вымогательство в особо крупном размере" у гражданина Турции.

Среди задержанных Бекир Дегерменджи, Куртсеит Абдуллаев, Асан Чапух, Руслан Трубач и Кязим Аметов.
Им инкриминируют вымогательство, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 163 Уголовного кодекса).

Сообщалось, что после задержаний скончалась ветеран крымскотатарского национального движения Веджие Кашка.

После аннексии в Крыму фактическая российская власть практикует массовые обыски у независимых журналистов, общественных активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа и крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир".

Темы: Крымполитзаключенныесудкрымские татары
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