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Минздрав: Заболеваемость корью продолжает расти

Среда, 5 декабря 2018, 04:41

За прошедшую неделю корью заболели 2 384 человека - 741 взрослый и 1 603 детей (на 11,5% больше, чем на прошлой неделе).

Об этом 4 декабря сообщил Центр общественного здоровья Министерства здравохранения Украины.

По информации ведомства, с начала года в Украине корью заболели 44 386 человек (16 593 взрослых и 27 793 детей).

"Больше всего болеют корью в тех областях, где уровень охвата плановой вакцинацией наименьший.

В общих цифрах самые высокие показатели во Львовской (всего 9 533 человек: 2 697 взрослых и 6 836 детей), Ивано-Франковской (4 571 человек: 1 225 взрослых и 3 346 детей), Закарпатской (4 147 человек: 846 взрослых и 3 301 ребенок), Тернопольской (2 854 человек: 971 взрослый и 1 883 детей), Одесской (2 643 человека: 1 322 взрослых и 1 321 ребенок) областях и в Киеве (2 625 человек: 1 591 взрослый и 1 034 детей).

С начала года от осложнений кори умерли 15 (4 взрослых и 11 детей)", - говорится в отчете.

В Минздраве отметили, что чаще всего болеют дети 5-9 лет, которые не получили вторую дозу КПК вовремя, из-за чего у них не сформировался иммунитет к болезни.

"По состоянию на 1 ноября количество детей, которые вовремя получили первую дозу КПК составляет 76,1%, две дозы КПК - 77,5%", - заявили в министерстве.

МОЗ подчеркивает, что вакцинация - единственный надежный способ защиты от кори. По данным ведомства, для формирования коллективного иммунитета нужен уровень вакцинации 95-98%.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Минздравздоровье
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