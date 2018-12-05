Угроза нападения России сейчас самая высокая с 2014 года – Муженко

9688 просмотров
Среда, 5 декабря 2018, 08:49
Reuters.com

Россия с конца августа укрепляет свои силы у границы с Украиной, и сейчас военная угроза с ее стороны – наибольшая с 2014 года.

Об этом заявил командующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко в интервью "Reuters" во вторник

Генерал показал серию спутниковых снимков в доказательство размещения российских танков типа "Т-62 М" на расстоянии 18 км от украинской границы.

Муженко показал карту в доказательство российских танков у границы Украины
Муженко показал карту в доказательство российских танков у границы Украины
REUTERS, VALENTYN OGIRENKO

По словам Муженко, за две недели с середины сентября по 1 октября их количество увеличилось более чем вдвое: с 93 до 250 машин.

По мнению командующего ВСУ, это доказывает, что Россия наращивала мощь до захвата трех военных судов Украины 25 ноября, и может быть предвестником полномасштабного вторжения.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Военное положение Муженко Росcия оружие
powered by lun.ua
По теме
Порошенко сказал, что может помешать проведению выборов 31 марта 4 декабря 2018, 15:46
Цена селфи на войне: бойцов просят выключить геолокацию 4 декабря 2018, 12:47
Россия тоже не пропускает целые группы украинцев – Цигикал 4 декабря 2018, 11:36
Все новости
Главные новости
Порошенко назвал дату объединительного собора украинских церквей
Угроза нападения России сейчас самая высокая с 2014 года – Муженко
ООС: Боевики били из минометов, БМП и ПТРК, 1 погибший, 3 раненых
Госдеп: Видим рост вмешательства РФ во внутренние дела Украины
Все новости
тест

Что ты знаешь о ВИЧ/СПИД

мнение

Как стать Николаем для одиноких стариков

Поиск по сайту
Архив
Весь архів