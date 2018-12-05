Угроза нападения России сейчас самая высокая с 2014 года – Муженко

Россия с конца августа укрепляет свои силы у границы с Украиной, и сейчас военная угроза с ее стороны – наибольшая с 2014 года.

Об этом заявил командующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко в интервью "Reuters" во вторник

Генерал показал серию спутниковых снимков в доказательство размещения российских танков типа "Т-62 М" на расстоянии 18 км от украинской границы.

Муженко показал карту в доказательство российских танков у границы Украины REUTERS, VALENTYN OGIRENKO

По словам Муженко, за две недели с середины сентября по 1 октября их количество увеличилось более чем вдвое: с 93 до 250 машин.

По мнению командующего ВСУ, это доказывает, что Россия наращивала мощь до захвата трех военных судов Украины 25 ноября, и может быть предвестником полномасштабного вторжения.