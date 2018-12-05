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Угроза нападения России сейчас самая высокая с 2014 года – Муженко

Среда, 5 декабря 2018, 07:49
Угроза нападения России сейчас самая высокая с 2014 года – Муженко
Reuters.com

Россия с конца августа укрепляет свои силы у границы с Украиной, и сейчас военная угроза с ее стороны – наибольшая с 2014 года.

Об этом заявил командующий Вооруженными силами Украины Виктор Муженко в интервью "Reuters" во вторник

Генерал показал серию спутниковых снимков в доказательство размещения российских танков типа "Т-62 М" на расстоянии 18 км от украинской границы.

Муженко показал карту в доказательство российских танков у границы Украины
Муженко показал карту в доказательство российских танков у границы Украины
REUTERS, VALENTYN OGIRENKO

По словам Муженко, за две недели с середины сентября по 1 октября их количество увеличилось более чем вдвое: с 93 до 250 машин.

По мнению командующего ВСУ, это доказывает, что Россия наращивала мощь до захвата трех военных судов Украины 25 ноября, и может быть предвестником полномасштабного вторжения.

"Перед нами – агрессор, который не имеет никаких законных, моральных или каких-то других ограничений... Очень сложно предсказать, когда он начнет активные боевые действия против Украины", – заявил Муженко.

Он отметил, что Украина увеличила количество наземных и воздушных сил в регионе, активизировала военную подготовку по всей стране, а в следующем году планирует завершить создание военной базы на Азовском море.

Муженко подчеркнул, что инцидент в Керченском проливе был актом агрессии со стороны регулярных сил – пограничной службы Российской Федерации против Вооруженных сил Украины.

Российский министр обороны не предоставил свой комментарий по этому поводу, отмечает Reuters.

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Темы: Военное положениеМуженкоРосcияоружие
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