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В Украину вернется мороз

Среда, 5 декабря 2018, 10:51
В Украину вернется мороз

6 декабря в Украине будет солнечно и без осадков, только на востоке прогнозируют небольшой снег, 7 декабря вернется мороз.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

6 декабря на западе, севере и в центре ночью -2-4, днем ​​около 0, без осадков, на востоке небольшой снег, ночью и днем ​​около 0.

На юге прогнозируют облачную погоду, ночью и днем ​​от -1 до +1, в Крыму мокрый снег, ночью около 0, днем ​​до +2. 

 

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в столице ночью 6 декабря будет идти мокрый снег, днем ​​без осадков. Температура воздуха ночью и днем ​​до -2 градусов мороза.

"7 декабря мороз усилится. Соответственно, гололедица будет подставлять подножки весело и чаще – осторожно! Не увлекайтесь обувью на шпильках или на пластиковой подошве – у травматологов и так работы хватает. А ведь им чай попить, изучить новые методы гипсования, лучше не беспокоить их лишний раз", - написала Диденко в Facebook.

7 декабря ожидается мокрый снег на западе и небольшой снег на востоке, на остальной территории будет солнечно.

Температура воздуха на западе опустится до -6 ночью, днем ​​от -1 до +1, на севере и в центре ночью до -5-7, днем ​​-2-4, на востоке ночью -2-4, днем ​​до -3, на юге ночью до -6, днем ​​около 0. 

 

Украинская правда
Темы: погода
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