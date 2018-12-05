В Украину вернется мороз
6 декабря в Украине будет солнечно и без осадков, только на востоке прогнозируют небольшой снег, 7 декабря вернется мороз.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
6 декабря на западе, севере и в центре ночью -2-4, днем около 0, без осадков, на востоке небольшой снег, ночью и днем около 0.
На юге прогнозируют облачную погоду, ночью и днем от -1 до +1, в Крыму мокрый снег, ночью около 0, днем до +2.
По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в столице ночью 6 декабря будет идти мокрый снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью и днем до -2 градусов мороза.
"7 декабря мороз усилится. Соответственно, гололедица будет подставлять подножки весело и чаще – осторожно! Не увлекайтесь обувью на шпильках или на пластиковой подошве – у травматологов и так работы хватает. А ведь им чай попить, изучить новые методы гипсования, лучше не беспокоить их лишний раз", - написала Диденко в Facebook.
7 декабря ожидается мокрый снег на западе и небольшой снег на востоке, на остальной территории будет солнечно.
Температура воздуха на западе опустится до -6 ночью, днем от -1 до +1, на севере и в центре ночью до -5-7, днем -2-4, на востоке ночью -2-4, днем до -3, на юге ночью до -6, днем около 0.