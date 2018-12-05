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Мэр Днипра заявил о выходе из партии "Укроп"

Среда, 5 декабря 2018, 12:40

Городской голова Днипра Борис Филатов заявил о выходе из партии "Укроп".

Соотвествующее заявление он обнародовал 5 декабря в Facebook.

"С сегодняшнего дня я слагаю с себя полномочия члена президиума политсовета "Укропа" и вообще выхожу из партии", – написал Филатов.

Он уточнил, что не хочет "иметь дело с публикой, захватившей власть в "Укропе".

Как сообщалось, партия олигарха Игоря Коломойского "Укроп" получила официальное свидетельство о регистрации в Министерстве юстиции в июне 2015 года, однако политсилу было зарегистрировано еще 25 сентября 2014. Партию создали люди, близкие к Коломойскому - в частности, Геннадий Корбан и Борис Филатов.

23 января 2016 года Корбана сместили с должности председателя политсовета партии "Укроп".

Украинская правда
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