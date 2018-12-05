В ЕС представили план противодействия российской дезинформации

Еврокомиссия предложила увеличить расходы на борьбу с фейковыми новостями в Интернете, создав с марта 2019 года систему быстрого оповещения, чтобы как можно быстрее предупреждать правительства и побудить технологические компании к борьбе с дезинформацией.

Об этом пишет Reuters.

"Существуют крепкие доказательства, указывающие на то, что Россия является основным источником дезинформации в Европе. Дезинформация является частью российской военной доктрины и частью стратегии раскола и ослабления Запада", - сказал вице-президент Еврокомиссии по единому цифрового рынка Андрус Ансип.

Европейская комиссия хочет попросить социальные медиа-платформы, в том числе Facebook, Twitter и Google, предоставлять ежемесячные отчеты о кампании по дезинформации, которые проводит Россия, накануне выборов в Европарламент в мае следующего года. В Брюсселе хотят, чтобы технологические гиганты согласились активизировать усилия, направленные на удаление ложного или незаконного контента (возбуждение ненависти, экстремизм и онлайн-продажа контрафактной продукции).

Комиссия также хочет, чтобы сообщение автоматически распространяются машинами или ботами, были обозначены как таковые.

План предусматривает увеличение бюджета внешнеполитической службы ЕС на стратегические коммуникации с 1,9 миллиона евро в этом году в 5 млн евро в следующем году.

В течение двух лет персонал по противодействию дезинформации планируют увеличить на 50-55 человек. Сейчас в рабочей группе "Восток" на условиях полной занятости работают 14 человек, пишет DW.

В прошлом году Facebook признался, что руссияне под фейковые аккаунты использовали социальную сеть, чтобы пытаться влиять на избирателей США за месяцы до и после выборов 2016 года, когда писали на острые темы, создавая события и покупая рекламу. Twitter также опубликовал миллионы твитов для подтверждения попыток политического вмешательства России.

Европейская правда