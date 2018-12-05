Полицейские заявляют, что поймали в Киеве "вора в законе"

Столичные правоохранители заявляют, что выдворили из Украины гражданина Грузии, который планировал управлять преступными группировками и распределить сферы влияния с другими криминальными авторитетами.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева от 5 декабря.

Отмечается, что правоохранители задержали в Шевченковском районе столицы Нукри Гальского, котрому был запрещен въезд на территорию Украины до 2019 года.

"Гражданин Грузии, 1987 года рождения, на территорию Украины прибыл не через пункт пропуска государственной границы и намеревался контролировать преступную деятельность в Киеве и Киевской области", – заявил начальник ГУНП в Киеве Андрей Крищенко.

В полиции утверждают, что в течение трех недель незаконного пребывания в столице Гальский налаживал связи и планировал стать куратором деятельности оптовых рынков и организованных групп квартирных воров.

За это время злоумышленник постоянно поддерживал связь и встречался с представителями преступной среды высшего звена на так называемых "сходках" криминальных авторитетов.

"Правоохранители установили, что задержанный в 2013 году был "коронован" в Турции другими "ворами в законе". Ранее он привлекался к уголовной ответственности в Российской Федерации и Грузии за преступления, связанные с оборотом наркотиков и квартирные кражи", – отметил начальник полиции Киева.

Столичные правоохранители совместно с Государственной миграционной службой депортировали последнего за пределы страны с запретом въезда в Украину на 3 года.