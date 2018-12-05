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На железнодорожном вокзале в Киеве огромные очереди из-за сбоев системы

Среда, 5 декабря 2018, 17:47
На железнодорожном вокзале в Киеве огромные очереди из-за сбоев системы

На центральном железнодорожном вокзале в Киеве образовались большие очереди, поскольку пассажиры не могут получить железнодорожные билеты, купленные в течение последних двух дней через онлайн-сервис Укрзализныци.

Об этом в среду сообщает Укринформ.

Указывается, что люди пытаются или приобрести билеты на поезда, или решить вопрос с получением уже оплаченных через интернет проездных документов.

В частности, пассажиры жалуются, что их выкупленные билеты через некоторое время снова появлялись в онлайн-продаже.

"Вчера покупал билеты на сайте Укрзализныци, оплатил, пришла смска из банка, что деньги сняты, но самих билетов так и не увидел. Опять захожу на сайт Укрзализныци и вижу, что те билеты, которые несколько минут назад бронировал и покупал, значатся как свободные. Еще раз выкупаю их, на этот раз билеты поступили на почту. Получается, что деньги в первом случае "в трубу"?!" - рассказал один из таких пассажиров, Дмитрий.

Другая пассажирка также отметила, что оплатила билеты и банк, по ее данным, подтвердил эту транзакцию, но билеты не поступили, а уже через несколько минут оплаченные ею места в поезде были выставлены как свободные.

 
фото: Укринформ

В то же время Укрзализныця на своем официальном сайте сообщила, что увеличила в среду продолжительность работы билетных касс вокзала станции Киев-Пассажирский до 22:00.

"В таком режиме на столичном вокзале будет работать всего 31 касса. Это сделано для удобства пассажиров и создания дополнительной возможности приобретения проездных документов на период зимних праздников", - говорится в сообщении.

Указывается, что Укрзализныця и в дальнейшем будет определять продолжительность работы железнодорожных касс в зависимости от спроса на услугу со стороны пассажиров.

Ранее Укрзализныця посоветовала клиентам обращаться в службу поддержки, если во время сбоев в системе покупки билетов операция осталась без результата.

С 15 декабря по 15 января будут действовать ограничения "Укрзализныци" на услуги возврата билетов через интернет и оформления групповых заявок, чтобы не допустить спекуляций с билетами и избежать искусственного дефицита в период праздников.

Темы: КиевУкрзализныця
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