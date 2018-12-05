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США бросили вызов России: американский эсминец проплыл вблизи Владивостока

Среда, 5 декабря 2018, 21:41
США бросили вызов России: американский эсминец проплыл вблизи Владивостока

Американский ракетный эсминец USS McCampbell 5 декабря проплыл в спорных водах Японского моря в непосредственной близости от залива Петра Великого на юге Приморского края России.

Об этом рассказала пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рэйчел МакМарр, сообщает CNN.

По ее словам, такие действия со стороны США бросают вызов чрезмерным морским претензиям России и имеют целью отстоять свободы и права на законное использование моря, которым пользуются Соединенные Штаты и другие нации.

Официальный представитель ВМС США подчеркнула, что ​Вашингтон не признает претензии России на водные территории, заявив, что Москва претендует на районы, которые намного превышают 12 миль от российского побережья, гарантируемых международным правом.

Представитель ВМС США назвала маневр американского эсминца операцией "Свободная навигация".

"Эти операции демонстрируют, что Соединенные Штаты будут летать, плавать и действовать везде, где это разрешено международным правом", — сказала Макмарр.

Она добавила, что это относится как к Японскому морю, так и к другим местам по всему миру.

Залив Петра Великого является крупнейшим заливом в Японском море, также известным как Восточное море, и является домом как для российского города Владивостока, так и для Тихоокеанского флота ВМФ России.

Макмарр сказала CNN, что это был первый раз, когда США проводили операцию по свободе судоходства в этой области с 1987 года.

Эсминец USS McCampbell относится к кораблям класса "Арли Берк", он оснащен системой для запуска крылатых ракет "Томагавк", ракетной установкой вертикального типа Mk41 для запуска противокорабельных ракет и торпедными аппаратами.

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Темы: СШАРосcия
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