Украина приобретет канадские снайперские винтовки

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Четверг, 6 декабря 2018, 07:46

Украина находится на завершающем этапе приобретения канадских снайперских винтовок.

Об этом во время слушаний в Постоянном комитете парламента Канады по вопросам обороны заявил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, пишет Укринформ.

"После решения Канады внести Украины в Контрольный список стран, в которые разрешены поставки автоматического оружия несколько канадских компаний воспользовались новыми возможностями в Украине. Как уже стало известно, мы приближаемся к закрытию сделки на поставку снайперских винтовок", - сказал Шевченко.

Вместе с тем он выразил убеждение, что Канаде и Украине "следует рассмотреть более путей сотрудничества".

"Прямые поставки от канадских компаний к правительству Украины - это прекрасно, но мы можем пойти дальше. Мы бы хотели, чтобы Канада видела в этом необходимую и выгодную совместную инвестицию. Это поможет нам защищать Европу, а канадским компаниям - получить справедливую долю рынка ", - отметил посол.

Шевченко добавил, что Украина хотела бы, чтобы Канада "поддержала пример США и выделила средства на поставку Украине оружия и оборудования".

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Темы: оружие Канада
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