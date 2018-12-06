В середине декабря погода испортится – синоптик

По предварительным прогнозам, 11-12 декабря в Украину ворвется циклон с юго-запада и погода в большинстве областей усложнится.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"А, следовательно! Снег, мокрый снег, дождь, у кого какая температура воздуха. Налипание мокрого снега, гололед, гололедица, усиление ветра", - написала она.

Синоптик отметила, что запад циклон затронет мало, а вот Киев почувствует все "радости" декабря.

"Если вы запланировали на эти дни путешествие автомобилем – следите за метеорологическими уточнениями", - подытожила Диденко.