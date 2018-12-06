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В супермаркете полицейский застрелил покупателя, который порезал его ножом

Четверг, 6 декабря 2018, 09:19
В супермаркете полицейский застрелил покупателя, который порезал его ножом

Полицейский застрелил посетителя супермаркета Харькова после того, как тот нанес ему несколько ножевых ранений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковщины.

ЧП произошло около 21:30 5 декабря в супермаркете на улице Шевченко.

Отмечается, что молодой человек отказался платить за товар, охрана магазина вызвала полицейского взвода охраны объектов, который находился на службе в помещении этого заведения.

"Сотрудник полиции охраны подошел к посетителю, представился и предложил решить конфликт в рамках действующего законодательства и дождаться приезда наряда полиции. В служебном помещении гражданин вдруг набросился на полицейского охраны и нанес ему несколько ножевых ранений", - говорится в сообщении.

Полицейский в ответ на нападение использовал табельное огнестрельное оружие и ранил гражданина.

"Пострадавшие были доставлены в больницу. Ночью 24-летний мужчина скончался. Состояние здоровья 25-летнего работника полиции стабильное", - говорится в сообщении.

Сведения о событии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений полиции. Проверка продолжается.

Как сообщают "Украинские новости" со ссылкой на начальника Управления полиции охраны Харьковской области Олега Гроня, нападение произошло после того, как полицейский вместе с охранником магазина завели покупателя в служебное помещение.

Охранник пошел вызывать наряд полиции, а полицейский и покупатель остались в помещении вдвоем. 

Покупатель нанес полицейскому три ножевых удара в область головы, шеи и туловища, после чего тот дважды выстрелил в нападавшего из табельного пистолета, попав ему в туловище. 

"Наш сотрудник был в бронежилете, это спасло его немножко", - сказал Гронь. 

Полицейский перенес операцию, угрозы его жизни нет. Он проработал в полиции около 5 лет.

Украинская правда
Темы: Харьковполицияубийство
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