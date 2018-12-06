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Нафтогаз объяснил, почему пламя на плите желтое и чайник греется дольше

Четверг, 6 декабря 2018, 09:44
Нафтогаз объяснил, почему пламя на плите желтое и чайник греется дольше

НАК "Нафтогаз" заявляет, что природный газ невозможно разбавить, а чайники на плитах украинцев греются дольше по нескольким другим причинам.

Об этом сообщила компания в Twitter, опубликовав видеоответ на вопросы граждан, почему газ изменил цвет, а пища готовится дольше.

"Газ – это не молоко и не пиво. Попытка его разбавить может привести к катастрофе", - заявляет "Нафтогаз".

В компании уверяют, что украинцы получают газ по той же трубе, что и европейцы.

"Качество газа контролируется при входе в распределительные сети с ГТС. Химический состав контролируется на всех этапах: от добычи до транспортировки потребителям", - говорится в сообщении.

Возможной причиной того, что конфорка горит неправильно, в "Нафтогазе" называют загрязненность газовой плиты, недостаточное количество кислорода в кухне, или низкое давление в сети, которое контролируется облгазами. 

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Нефтегазгаз
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