В оккупированном Крыму задержали известного адвоката
Крымского адвоката Эмиля Курбединова задержали сотрудники так называемого Центра по противодействию экстремизму.
Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.
По его словам, Курбединова задержали по подозрению в пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутикам или символики, или атрибутики или символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КОАП).
Наумлюк добавил, что Курбединова задержали по дороге из дома в офис. Сообщить о задержании он смог уже из управления МВД.
К нему для оказания юридической помощи выехал адвокат Эдем Семедляев.
По словам Семедляева, Курбединова якобы задержали за пост в соцсети.
Он назвал задержания правозащитников, которых было несколько в последнее время, давлением на адвокатов.
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