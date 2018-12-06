В оккупированном Крыму задержали известного адвоката

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Четверг, 6 декабря 2018, 11:08

Крымского адвоката Эмиля Курбединова задержали сотрудники так называемого Центра по противодействию экстремизму.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк в Facebook.

По его словам, Курбединова задержали по подозрению в пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутикам или символики, или атрибутики или символики экстремистских организаций (ст.  20.3 КОАП).

Наумлюк добавил, что Курбединова задержали по дороге из дома в офис. Сообщить о задержании он смог уже из управления МВД.

К нему для оказания юридической помощи выехал адвокат Эдем Семедляев. 

По словам Семедляева, Курбединова якобы задержали за пост  в соцсети.

Он назвал задержания правозащитников, которых было несколько в последнее время, давлением на адвокатов.

Украинская правда

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Темы: Крым оккупация крымские татары
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