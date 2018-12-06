Богомолец идет в президенты
Четверг, 6 декабря 2018, 11:10
Депутат Верховной Рады от БПП Ольга Богомолец заявила, что будет баллотироваться в президенты Украины.
Об этом она заявила в своем обращении на странице в Facebook.
"Я иду в Президенты Украины, чтобы стать гарантом справедливости для каждого украинца", - написала она.
Богомолец заявила, что за последние годы украинцы не почувствовали увеличение справедливости и достоинства.
"Я иду побеждать, иду принести Украине справедливость", - сказала она.
Богомолец является председателем комитета Рады по вопросам здравоохранения, последовательным критиком политики и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.
Богомолец также баллотировалась в президенты в 2014 году.
Как известно, Верховная Рада назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года.
Украинская правда