Богомолец идет в президенты

Депутат Верховной Рады от БПП Ольга Богомолец заявила, что будет баллотироваться в президенты Украины.

Об этом она заявила в своем обращении на странице в Facebook.

"Я иду в Президенты Украины, чтобы стать гарантом справедливости для каждого украинца", - написала она.

Богомолец заявила, что за последние годы украинцы не почувствовали увеличение справедливости и достоинства.

"Я иду побеждать, иду принести Украине справедливость", - сказала она.

фото: Facebook

Богомолец является председателем комитета Рады по вопросам здравоохранения, последовательным критиком политики и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.

Богомолец также баллотировалась в президенты в 2014 году.

Как известно, Верховная Рада назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года.

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты