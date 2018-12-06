Богомолец идет в президенты

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Четверг, 6 декабря 2018, 12:10

Депутат Верховной Рады от БПП Ольга Богомолец заявила, что будет баллотироваться в президенты Украины.

Об этом она заявила в своем обращении на странице в Facebook.

"Я иду в Президенты Украины, чтобы стать гарантом справедливости для каждого украинца", - написала она.

Богомолец заявила, что за последние годы украинцы не почувствовали увеличение справедливости и достоинства.

"Я иду побеждать, иду принести Украине справедливость", - сказала она.

 
фото: Facebook

Богомолец является председателем комитета Рады по вопросам здравоохранения, последовательным критиком политики и.о. министра здравоохранения Уляны Супрун.

Богомолец также баллотировалась в президенты в 2014 году.

Как известно, Верховная Рада назначила президентские выборы на 31 марта 2019 года.

Выборы президента Украины 2019: цифры, даты и кандидаты

Украинская правда

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Темы: виборы президент
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