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"Что-то делаем не так": в 2019 году ОБСЕ сфокусируется на агрессии РФ

Четверг, 6 декабря 2018, 12:48

Словакия во время своего председательства в ОБСЕ в 2019 году будет фокусироваться на вопросах, связанных с незаконной аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.

Об этом заявил министр иностранных дел Словакии, будущие председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак в выступлении на министерской встрече ОБСЕ, сообщает из Милана корреспондент "Европейской правды".

Лайчак подчеркнул, что недавние действия РФ обострили проблему. "События на Азове - это тревожный звоночек, который добавляет риска дестабилизации в регионе", - пояснил он

Учитывая эту ситуацию словацкое председательство сфокусируется на этой тематике, сообщил он.

"Вклад в кризис в Украине и вокруг нее, который включает незаконную аннексию Крыма, подрывает принципы ОБСЕ - будет фокусом нашего председательства в организации", - заявил министр, не упомянув, название Россию, но намекнув на нее.

Лайчак считает, что возможности ОБСЕ не используются в полной мере.

"Это не единственный кризис на нашей территории. Похоже, что мы что-то делаем что-то не так. У нас есть уникальная платформа от Ванкувера до Владивостока, с невероятным потенциалом. Сегодня, когда меняются мировые установки, многосторонность (в международных отношениях) подвергается сомнениям, а стабильность подрывается - ОБСЕ становится более релевантным чем когда-либо", – заявил он.

Лайчак признал, что эта деятельность организации потребует дополнительного финансирования.

"Нам нужно больше сотрудничества, больше вовлеченности участников и, откровенно говоря, больше денег", – заявил он, не детализировав в то же время этот тезис.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОБСЕРосcия
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