"Что-то делаем не так": в 2019 году ОБСЕ сфокусируется на агрессии РФ
Словакия во время своего председательства в ОБСЕ в 2019 году будет фокусироваться на вопросах, связанных с незаконной аннексией Крыма и агрессией на Донбассе.
Об этом заявил министр иностранных дел Словакии, будущие председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак в выступлении на министерской встрече ОБСЕ, сообщает из Милана корреспондент "Европейской правды".
Лайчак подчеркнул, что недавние действия РФ обострили проблему. "События на Азове - это тревожный звоночек, который добавляет риска дестабилизации в регионе", - пояснил он
Учитывая эту ситуацию словацкое председательство сфокусируется на этой тематике, сообщил он.
"Вклад в кризис в Украине и вокруг нее, который включает незаконную аннексию Крыма, подрывает принципы ОБСЕ - будет фокусом нашего председательства в организации", - заявил министр, не упомянув, название Россию, но намекнув на нее.
Лайчак считает, что возможности ОБСЕ не используются в полной мере.
"Это не единственный кризис на нашей территории. Похоже, что мы что-то делаем что-то не так. У нас есть уникальная платформа от Ванкувера до Владивостока, с невероятным потенциалом. Сегодня, когда меняются мировые установки, многосторонность (в международных отношениях) подвергается сомнениям, а стабильность подрывается - ОБСЕ становится более релевантным чем когда-либо", – заявил он.
Лайчак признал, что эта деятельность организации потребует дополнительного финансирования.
"Нам нужно больше сотрудничества, больше вовлеченности участников и, откровенно говоря, больше денег", – заявил он, не детализировав в то же время этот тезис.
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