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Лукашенко и Путин поспорили из-за цены на газ

Четверг, 6 декабря 2018, 13:31

Президенты России и Беларуси во время заседания саммита Евразийского экономического союза в Санкт-Петербурге поспорили из-за цены на газ для Беларуси.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Александр Лукашенко заявил о различных условиях для белорусских потребителей газа, для которых топливо стоит $130 за тысячу кубометров, в то время как для российских в соседней Смоленской области - $70.

На это Путин ответил, что если бы для Беларуси была рыночная цена газа, она была бы под $200 за тыс. кубометров, а не $127 и $129.

"Когда пресса покинет зал - мы подискутируем", - ответил Путин белорусскому президенту.

4 декабря Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 24" заявил, что цены на газ мешают конкуренции белорусских предприятий.

"Если неравные условия, со временем на наших предприятиях можно "поставить крест". Вы, допустим, по 40 долларов газ получаете, а мы по 200-250. Разница огромная. Мы тогда должны сокращать расходы, у нас тогда зарплата не получается, как в России", - заявил Лукашенко.

Европейская правда

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