Рада признала всех воинов ОУН-УПА участниками боевых действий

Верховная Рада предоставила статус участников боевых действий всем ветеранам Украинской повстанческой армии и Организации украинских националистов.

За соответствующие изменения в четверг проголосовали 236 нардепов.

Принятым законопроектом 8519 вносятся изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

В частности, добавлено новое формулировки в отношении лиц, принадлежащих к участникам боевых действий.

К таковым относятся "лица, которые принимали участие во всех формах вооруженной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе Украинской повстанческой армии, Украинской повстанческой армии атамана Тараса Боровца (Бульбы) "Полесская Сечь", Украинской народной революционной армии (УНРА), вооруженных подразделений организации украинских националистов и в соответствии с Законом Украины "О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины в XX веке" признаны борцами за независимость Украины в XX веке".

Таким образом, Рада расширила перечень воинов УПА, которые имеют право на льготы по такому статусу.

Ранее участниками боевых действий признавали только тех воинов УПА, принимавших участие в боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков на территории оккупированной Украины в 1941-1944 годах, которые не совершили преступлений против человечности и были реабилитированы.

В пояснительной записке указывается, что Украинская повстанческая армия продолжала вооруженное сопротивление тоталитарному режиму СССР и после 1944 года.

"Последнее значительное боевое столкновение произошло в 1956 году, отдельные небольшие боевые подразделения продолжали оказывать сопротивление и в дальнейшем. Именно эти фактологические неточности в действующем законе существенно ограничивают категорию реальных участников боевых действий из числа борцов за независимость Украины", - говорится в пояснительной записке.

Также отмечается, что по данным Всеукраинского братства ОУН-УПА имени генерал-хорунжего Романа Шухевича состоянию на 23 мая 2018 численность указанных участников борьбы за независимость Украины в ХХ веке из числа вооруженных подразделений ОУН и УПА составляет 1201 человек.