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Экс-прокурор из Крыма судился за "клеймо предателя" и проиграл

Четверг, 6 декабря 2018, 15:15

Бывший крымский прокурор проиграл суд Генпрокуратуре, на которую пожаловался за список правоохранителей-"предателей".

Последняя инстанция, Верховный суд, не удовлетворил жалобу Дмитрия Лесовой, которого подозревают в государственной измене.

Он подал иск о защите чести и опровержении недостоверной информации.

Экс-правоохоранителю не понравилось, что Генпрокуратура обнародовала перечень своих подчиненных, которые перешли на службу оккупантов.

Лесовой требовал удалить его фото и личные данные, указанные в этом перечне, и заявить на телевидении, что "информация отномительного него как преступника и предателя является недостоверной".

Мужчина также ссылался на брифинг заместителя генпрокурора Юрия Луценко Анатолия Матиоса, который неоднократно называл крымских экс-коллег "предателями" и "лицами, которые заслуживают осуждения".

Но Верховный суд решил, что такие заявления Матиоса были "лишь оценочным выражением его личных взглядов", "выражением субъективного мнения и взглядов" и не подлежат опровержению, "поскольку в демократическом обществе каждый имеет право на свободу слова".

Относительно публикации списка прокуроров-"предателей", суд отметил, что жалобщик Лесовой действительно является подозреваемым в государственной измене.

В частности, он, по версии следствия, согласился на должность так называемого помощника прокурора города Судака после оккупации Крыма.

Дмитрий Лесовой
Дмитрий Лесовой
фото с сайта ГПУ

Своими действиями мужчина якобы способствовал представителям Российской Федерации в проведении подрывной деятельности.

Суд подчеркнул, что включение Лесового в перечень подозреваемых не означает, что он признан преступником.

В мае 2015 года Главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что Генпрокуратура объявила о подозрении в государственной измене 144 работникам прокуратур Крыма.

Пресс-служба ГПУ обнародовала также полный список подозреваемых.

Им грозит до от 12 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

29-летний Дмитрий Лесовой находится в украинском розыске по запросу Службы безопасности.

В решениях подконтрольного оккупантам крымского "суда" действительно встречается "помощник прокурора Судака" Дмитрий Лесной.

В то же время, его полный тезка также значится в сети как адвокат, который предлагает свои услуги в Крыму и России.

Соня Лукашова, для УП

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Темы: КрымоккупациясудРосcия
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