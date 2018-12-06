Украинка завоевала золото по биатлону на этапе Кубка мира

Украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Об этом 6 декабря сообщает Biathlon.com.ua в Facebook.

Джима преодолела дистанцию ​​в 15 километров за 43 минуты и 6 секунд без промахов.

Второй финишировала представительница Польши Моника Хойниш, она закончила гонку на 6 секунд позднее Джимы.

Третье место заняла биатлонистка из Чехии Маркета Давидова. Хойниш и Давидова допустили по одному промаху.

Кроме того в гонке участвовали еще 4 украинки.

В частности, Елена Пидгрушная закончила гонку на 15 месте, Анастасия Меркушина -16, Юлия Журавок - 20, Вита Семеренко - 41.