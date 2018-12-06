Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинка завоевала золото по биатлону на этапе Кубка мира

Четверг, 6 декабря 2018, 16:09

Украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Об этом 6 декабря сообщает Biathlon.com.ua в Facebook.

Джима преодолела дистанцию ​​в 15 километров за 43 минуты и 6 секунд без промахов.

Второй финишировала представительница Польши Моника Хойниш, она закончила гонку на 6 секунд позднее Джимы.

Третье место заняла биатлонистка из Чехии Маркета Давидова. Хойниш и Давидова допустили по одному промаху.

Кроме того в гонке участвовали еще 4 украинки.

 

В частности, Елена Пидгрушная закончила гонку на 15 месте, Анастасия Меркушина -16, Юлия Журавок - 20, Вита Семеренко - 41.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: спортУкраинабиатлон
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
спорт
Свитолина обыграла белоруску и во второй раз в карьере вышла в четвертьфинал Уимблдона
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: