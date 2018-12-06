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Венгрия прекратила раздавать свои паспорта украинцам в консульствах - МИД

Четверг, 6 декабря 2018, 17:55

Венгерские консульства на территории Украины прекратили и не будут возобновлять процедуру выдачи венгерского гражданства гражданам Украины на территории своих консульств в Закарпатье и в Киеве.

Об этом сообщил министр иностранных дел Павел Климкин, отвечая в Милане на вопрос об итогах переговоров с венгерской стороной, сообщает "Европейская правда".

Как известно, на прошлой неделе в Киеве прошли украинско-венгерские консульские консультации, а 6 декабря в Милане состоялась встреча глав МЗС. Климкин подтвердил, что на этих встречах Венгрия официально согласилась на прекращение предыдущей паспортной практики.

"Венгры говорят, что не выдают сейчас паспорта. И они не будут этого делать. Это уже хорошо, потому что я помню заявления Сийярто, когда он говорил, что выдача паспортов на нашей территории не противоречит украинским законам. Сейчас это по определению закончилось" , - рассказал он.

Климкин признал, что венгерское законодательство об упрощенном предоставлении гражданства зарубежным венграм сохраняется и процедура может продлиться за пределами Украины.

"Я, к сожалению не могу гарантировать, что они не попытаются продолжить выдачу паспортов венграм Закарпатья в себя, в Венгрии - на венгерской территории мы их действия не можем контролировать. Но для нас вопрос абсолютного принципа - что в своих консульствах на нашей территории они не могут этого делать", - пояснил министр.

Он также сообщил, что Украина предложила Венгрии подписать соглашение об избежании двойного гражданства, но не получила ответ Будепешта на свое предложение.

Напомним, в сентябре в отношениях Украины и Венгрии началась новый кризис. Ее вызвало видео с церемонии принятия закарпатских жителей в гражданство, которая проходила в консульстве в Берегове. На видео закарпатцев призвали скрывать венгерское гражданство от украинской власти.

В связи со скандалом Украина и Венгрия обменялись выдворением консульских сотрудников. Венгрия настаивала, что в Украине не запрещено скрывать двойное гражданство.

Читайте также интервью "Европейской правды" с заместителем главы МИД Левенте Мадяром: "Я слышал, что Венгрия работает вместе с РФ против Украины, но это - абсурд".

Темы: паспорт Венгрия
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