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США: недопустимо обвинять Киев в Азовском кризисе, виновна исключительно Россия

Четверг, 6 декабря 2018, 19:13
США: недопустимо обвинять Киев в Азовском кризисе, виновна исключительно Россия

Государственный департамент настаивает, что вина за эскалацию конфликта в Азово-Керченской акватории лежит исключительно на российской стороне.

Об этом заявил глава американской делегации на министерской встрече ОБСЕ Уэcc Митчел в ходе специальной дискуссии о милитаризации оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей, сообщает из Милана корреспондент "Европейской правды".

Дипломат назвал абсурдными обвинения, предъявленные украинским морякам.

"Россия обвинила украинских моряков в незаконном пересечении границы РФ. Это обвинение поражает, ведь Крым - это Украина. По сути РФ обвиняет украинских моряков в пересечении украинской границы!", - пояснил он позицию Государственного департамента.

Он отдельно подчеркнул, что претензии "к обеим сторонам", которые звучат от отдельных мировых игроков, некорректны, поскольку Украина не несет ответственности за эти события. "Украина даже не открывала огонь. Это не та ситуация, когда можно обвинять две стороны. Винная одна сторона, и это - Россия", - пояснил он.

Дипломат отметил, что Россия не имеет права удерживать украинских моряков. "США призывает Россию безотлагательно отпустить моряков и отдать захваченные суда Украины"

"Агрессия на Азове - это просчет России, она лишь усилила давление международного сообщества на себя", - добавил он.

Темы: СШАРосcияУкраинаАзовское море
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