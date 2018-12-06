Вышел и сбежал: после заседания столичного суда исчез подозреваемый в убийстве

Вечером 6 декабря в Киеве из помещения Голосеевского суда сбежал подозреваемый в совершении уголовного преступления.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает "Громадське".

По данным издания, подозреваемый находился под домашним арестом, а в четверг во время заседания Голосеевского суда ему изменили меру пресечения на содержание под стражей. Однако мужчине удалось сбежать из здания суда.

"Воспользовавшись случаем, он вышел в коридор и убежал", - сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчину судят по подозрению в убийстве - ст. 115 уголовного кодекса Украины, сейчас его разыскивает полиция.

Сообщество "Киев оперативный" опубликовало имя, описание и фото беглеца.

"Из зала судебного заседания Голосеевского районного суда в Киеве убежал подозреваемый в умышленном убийстве (ч2 ст. 115 УК Украины) Елкин Андрей Валерьевич, 1988 года рождения. Рост около 180 см, среднее телосложение, прямые темно-русые короткие волосы, глаза светлые. Мужчина опасен и представляет угрозу для общества. В случае обнаружения, пожалуйста, срочно позвоните 102", - говорится в записи.