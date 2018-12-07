У РФ опасное количество кораблей в Черном море, это угроза для НАТО - Порошенко

У России опасное количество кораблей в Черном море, что может угрожать странам-членам НАТО - Румынии, Болгарии и Турции.

Об этом президент Петр Порошенко написал в своей статье для The New York Times, сообщает пресс-служба главы государства президента.

"Эти последние события непосредственно влияют на безопасность всего НАТО. В настоящее время Россия имеет угрожающее количество морских кораблей в Черном море, что означает, что это может угрожать членам НАТО Румынии, Болгарии и Турции. И это может быть только началом", - написал Порошенко.

Он также акцентировал внимание на значительном присутствии России в Балтийском море.

"Недавно российские бойцы были перехвачены не первый раз над Балтийским регионом и не подали плана полетов. Кто может гарантировать, что это не репетиция патрулирования над пресловутым газопроводом "Северный поток-2", который строится Россией через Балтийское море, чтобы бросить вызов Европе?" - подчеркнул он.

Напомним, Порошенко в интервью немецкой газете Bild заявил, что страны НАТО должны прислать несколько кораблей в Азовское море, чтобы помочь Украине и гарантировать безопасность.

В НАТО в ответ заявили, что их присутствие в Черном море уже весьма значительно.

Европейская правда