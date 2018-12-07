УПЦ МП наградила "просветителей" с телеканала "Интер"

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Пятница, 7 декабря 2018, 11:51

Украинская православная церковь Московского патриархата наградила руководство и сотрудников телеканала "Интер" за "работу на ниве духовного просвещения".

Ордена преподобного Нестора Летописца I степени, медали святого равноапостольного князя Владимира и грамоты предстоятеля УПЦ (МП) им вручили 6 декабря в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

Церемонию награждения возглавил наместник Киево-Печерской лавры митрополит вышгородский и чернобыльский Павел, сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Также были глава Синодального отдела религиозного образования, миссионерства и катехизации УПЦ (МП) митрополит полтавский и миргородский Филипп и глваа Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ (МП), архиепископ нежинский и прилуцкий Климент.

Митрополит Павел передал приветствие руководству и сотрудникам телеканала "Интер" от блаженнейшего митрополита Онуфрия.

Сотрудников телеканала
Сотрудников телеканала "Интер" отметили церковными наградами
news.church.ua

"Вы словом проповеди можете наставить людей на путь, ведущий к Богу. Сегодня телевидение является практически равноапостольным служением, и от вас зависит непосредственно, какую информацию получают люди. И когда вы приносите в сердца людей мир и покой, то это то средство, которое гасит пламя ненависти и вражды", – сказал владыка.

Каждую субботу в 08:30 в эфире "Интера" выходит еженедельное обращение к верующим блаженнейшего митрополита киевского и всея Украины Онуфрия – "Слово предстоятеля".

В День крещения Руси "Интер" ежегодно транслирует молебен с Владимирской горки, Большой крестный ход и Божественную литургию из Киево-Печерской лавры, на Рождество и Пасху – торжественные богослужения и схождение Благодатного огня в Иерусалиме, а также показывает интервью с церковниками.

В этом году телеканал "Интер" подготовил документальный проект "Киево-Печерская Лавра. Фотография тысячелетия" и представил документальный фильм "От Рождества до Крещения", снятый на Святой Земле, добавляет УПЦ МП.

Напомним, что "Интер" обвиняли в пророссийской политике, против действий телеканала ранее проводили акции протеста.

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Темы: Интер церковь религия СМИ
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