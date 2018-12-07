У Порошенко призвали Тимошенко отчитаться о ее "состояние, откатах и оффшорах"

Группа народных депутатов Украины разных фракций призвали лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко публично отчитаться о происхождении ее средств, вероятных взятках и оффшорах.

Об этом на брифинге 7 декабря заявил председатель парламентской фракции партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов.

"Я лично и группа народных депутатов из разных фракций хотела бы обратиться к Тимошенко с требованием дать публичные объяснения или устроить открытую встречу с нами в прямом эфире для предоставления документально обоснованных комментариев относительно многочисленных фактов коррупции и злоупотреблений властью, которые Тимошенко допустила во время многолетней деятельности в большом бизнесе, на правительственных и политических должностях", - заявил Герасимов.

"Уважаемая Юлия Владимировна, народные депутаты, журналисты и все наши соотечественники хотят в прямом эфире услышать ваши откровенные искренние объяснения. Исключение такого ответа будет означать, что вы пренебрегаете демократическими практиками и не уважаете граждан и их право на достоверную информацию", - заявил он.

"Призываем вас подтвердить или опровергнуть следующие факты и вопросы: газовый монстр ЕЭСУ с которого вы пришли в политику втридорога перепродавал газ украинским потребителям, перепродавал российский газ, поставленный Вам "Газпромом", что и легло в основу вашего незадекларированного богатства. Еще в середине 90-х вы стали миллиардершей", - сказал Герасимов.

По его словам, в этом следует искать причину того, что Тимошенко отказалась свидетельствовать против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже и желанием ликвидировать украинский "Нафтогаз".

"Следующее, по данным американского окружного суда Колумбии, Вы в 1995-1997 гг. вывели со счетов своей компании 160 млн долларов на оффшорные счета Лазаренко и связанных с ним компаний. Вы неоднократно отказывались давать показания американскому правосудию по делу Петра Лазаренко", - заявил глава "БПП".

Герасимов сказал, что общество до сих пор не знает, почему Тимошенко называют "мамой украинского коррупции".

"По материалам расследований авторитетных украинских медиа, свой первый офшор Вы создали еще в 1992 году на Кипре, назывался он "Сомали энтерпрайзес", именно эта компания стала первым и главным каналом, через который из Украины вытекали Ваши коррупционного происхождения средства", - подчеркнул нардеп.

Герасимов заявил, что за время 2 премьерств Тимошенко экономика страны была в худшем состоянии, чем во время российской агрессии и экономической блокады Украины. В частности, он сказал, что сейчас Украина вынуждена взять транш МВФ, чтобы погасить долги за газ, который по завышенной цене покупала Тимошенко.

Народные депутаты также просят объяснить, почему в 2008 году, когда Россия напала на Грузию, Тимошенко не сделала ни одного заявления в защиту Грузии и позволила российским кораблям выйти из Севастополя, а ее политическая сила того же года не голосовала за признание России агрессором против Грузии.

Парламентарии также упрекнули Тимошенко в срыве подписания ПДЧ с НАТО в 2008 году. Тогда она на посту премьер-министра отказалась принять участие в заседании комиссии Украина-НАТО и встретиться с генсеком НАТО.

Тимошенко также забросили коалицию с беглым президентом Виктором Януковичем.

По словам Герасимова, Тимошенко и Янукович готовили изменения в Конституцию и хотели разделить власть в стране до 2030 года.

Глава "БПП" добавил, что Тимошенко подозревают в получении "откатов" с газового контракта 2009 года, по некоторым данным, консультировал Тимошенко Виктор Медведчук.

Кроме того, нардеп заявил, что, вероятно, в 2010 году Тимошенко получила 4 млн евро от ливийского диктатора Муаммара Каддафи на президентскую кампанию.

К тому же, нардепы обвиняют ей в сокращение расходов на армию, призывах не сопротивляться России в 2014 году, а также то, что она "привела в политику" экс-министра обороны Павла Лебедева, который ослабил Вооруженные силы.

У Тимошенко также требуют объяснить, получала ли она деньги от Игоря Коломойского и беглого нардепа Александра Онищенко.

На сайте "БПП" сообщается, что документ подписали 46 нардепов от "БПП", фракции Радикальной партии и депутат "Народного Фронта" Юрий Тимошенко.