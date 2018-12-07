Фейкньюз: в роли нищего украинца пропаганда РФ сняла успешного белоруса

Российский блогер Илья Варламов обнаружил очередной фейк российской пропаганды относительно Украины, который имеет отношение к Беларуси.

Об этом пишет белорусское издание "Наша Нива".

К пятой годовщине Евромайдана на российском Первом канале вышел сюжет о жизни Украины. В ролике якобы житель Кривого Рога по имени Кирилл Чубенко рассказывает об "ужасах, которые ему приходится терпеть после Майдана".

В частности жалуется на "дорогую электроэнергию, отсутствие тепла (греться, мол, приходится с помощью кота, который присутствует в кадре -ред.) и отсутствие перспектив.

"Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот, посмотрите, где мы оказались. Надо было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, из дорогой энергией, и непонятно, когда все это закончится. Как пережить зиму, как детей отправлять в школу?!" – возмущался "Кирилл Чубенко".

Однако выяснилось, что "Чубенко" сыграл житель Минска Виталий Юрченко. Знакомые Юрченко подтвердили Варламову, что это действительно белорус, а никакой не житель Кривого Рога.

"Наша Нива" говорит, что после этого Юрченко сам связался с редакцией, чтобы рассказать свою версию.

Юрченко говорит, что работал аналитиком в белорусской компании, которая является посредником между телеканалами и операторами по всему миру.

"Пришел заказ от российского Первого канала: снять семью или человека в Кривом Роге в Украине, страдающего от отсутствия газа и дорогого отопления. Такого человека нашли, сняли материал, прислали нам", - рассказывает минчанин.

Юрченко говорит, что потом выяснилось, что в материале из Кривого Рога был плохой звук.

"Его нельзя было отправлять заказчику. Приняли абсолютно неверное решение переснять сюжет с таким же текстом, который сделали в Кривом Роге", – рассказывает также он.

Юрченко говорит, что руководство предложило ему сняться в качестве героя, поскольку он недавно работает в компании.

"Я сомневался, но поехал сниматься. Побоялся отказаться", - объясняет он.

Минчанин говорит, что после съемок просил не отправлять материал в Москву, но было уже поздно.

"Я не имел никакого морального права в этом участвовать. Это противоречит всем моим взглядам. Мне очень стыдно", - заявляет Юрченко.

Белорус говорит, что денег за этот ролик не получал. Утверждает также, что после выхода материала Варламова ему "начали писать угрозы в социальных сетях".

Юрченко подчеркнул, что в ситуации с вооруженной агрессией России в отношении Украины "не занимает ничьей позиции".

"Это информационная война и мне стыдно, что я стал ее частью", – заявил он.

На 8:32 пропагандистского видео минчанин, титрованный участником Евромайдана Кириллом Чубенко, рассказывает, что они с котом сейчас замерзают, и всё это из-за Евромайдана