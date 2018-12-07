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Украинские биатлонистки возглавили Кубок наций

Пятница, 7 декабря 2018, 12:35

Женская сборная Украины по биатлону возглавила общий зачет Кубка наций по результатам трех первых соревнований сезона (двух смешанных эстафет и индивидуальной гонки).

Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что такая высокая позиция стала возможной благодаря бронзовому успеху в одиночном миксте и победе Юлии Джимы в индивидуальной гонке, которая 8 декабря выйдет на старт спринта в желтом биби лидера общего зачета Кубка мира.

 

Сообщается, что в Кубке наций сборная Украины имеет 706 баллов, на пять очков опережая француженок и на 16 - норвежек.

Кубок наций определяет представительство команд на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов. Только пять первых команд могут выставлять на каждую гонку максимальное количество участников - пять.

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Темы: Украинабиатлон
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