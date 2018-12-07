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Не платил зарплату: Экс-директора "Азовмаша" приговорили к 2 годам условно

Пятница, 7 декабря 2018, 15:34

Суд приговорил к двум годам лишения свободы условно бывшего генерального директора компании "Азовмаш" Гию Ализаева за невыплату 2,6 млн гривен зарплаты сотрудникам.

Об этом говорится в приговоре Ильичевского райсуда Мариуполя от 12 ноября.

Следствие установило, что с марта по июль 2016 годы он не выплатил 83 работникам завода зарплату на общую сумму 2,6 млн          гривен.

Гендиректору было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 175 (умышленное, безосновательная невыплата заработной платы работникам более чем за 1 месяц) Уголовного кодекса.

На судебном заседании Ализай свою вину не признал.

Он заявил, что задолженность по заработной плате перед работниками обусловлена ​​объективными причинами, которыми являются, в первую очередь, отсутствие заказов на продукцию предприятия.

Исследовав доказательства, суд признал Ализаева виновным. Однако отметил, что обстоятельством, смягчающим наказание обвиняемого, является погашение задолженности в полном объеме.

Суд освободил пенсионера от отбывания основного наказания (2 года лишения свобода), если он в течение 1 года не совершит нового преступления и выполнит возложенные на него судом обязательства.

Ализаева уволили на пенсию в марте 2018 года.

Украинская правда

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Темы: Мариупольпромышленностьзарплаты
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