Литва ввела санкции против 20 человек, причастных к агрессии в Керченском проливе

324 просмотра
Пятница, 7 декабря 2018, 16:46

Литва ввела национальные санкции против 20 человек, причастных к нападению на украинских моряков в районе Керченского пролива.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время конференции в дипломатической академии МИД Украины, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Мы ввели национальные санкции против 20 человек из личного состава, персонально принимали участие в этих военных действиях против служащих Военно-морских сил Украины, а также их руководителей и командиров", - заявил Линкявичюс.

Санкции, в частности, предусматривают запрет посещать Литву. Министр дал понять, что среди лиц, попавших под санкции, не только россияне.

Литовский министр отметил, что только осуждения недостаточно в ответ на российскую агрессию, а других шагов со стороны международного сообщества пока нет.

"Это также непосредственно является призывом к другим, и другие тоже думают о таких мерах, я знаю об этом", - добавил он.

Европейская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Литва санкции Черное море Росcия
powered by lun.ua
По теме
Украина и Литва подписали соглашение о защите заробитчан 7 декабря 2018, 14:17
Литва первой из стран ЕС вводит санкции за морскую агрессию России 6 декабря 2018, 22:15
Президент Литвы: действия РФ - прямая война против Украины, мы готовы помочь 26 ноября 2018, 11:01
Все новости
Главные новости
Литва ввела санкции против 20 человек, причастных к агрессии в Керченском проливе
Цены на бензин продолжают снижаться
Вселенский патриарх – Онуфрию Вы утратите титул, но можете избираться
Порошенко утвердил госбюджет-2019
Все новости
Культура

Что такое бортництво и почему пчелы должны стать новой визиткой Украины

Шесть фильмов декабря

Поиск по сайту
Архив
Весь архів