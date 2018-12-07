Путин назвал Украину "ошибкой истории" – Линкявичюс

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Пятница, 7 декабря 2018, 16:55

Президент России Владимир Путин в 2008 году на заседании Совета НАТО-Россия пытался отговорить Альянс от сотрудничества с Украиной.

Об этом рассказал министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс на конференции в МИД Украины, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Президент Путин, как обычно, пытался поучать союзников НАТО: "С кем вы сотрудничаете? С Украиной? Это - не страна, это какое-то искусственное образование, ошибка истории", - процитировал литовский министр слова российского президента.

По словам Линкявичюса, представители стран НАТО смотрели на Путина с недоумением.

"Они не могли поверить в эти слова, они думали, что может что-то не так поняли", - добавил он.

Министр напомнил, что на саммите-2008 в Бухаресте союзники официально подтвердили, что Украина станет членом блока в будущем.

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Темы: Путин Украина
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