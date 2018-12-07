Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Германия выступила против новых санкций в отношении России

Пятница, 7 декабря 2018, 16:29

Германия считает нецелесообразными новые санкции ЕС против России в связи с агрессией против Украины, пока будут продолжаться усилия по деэскалации конфликта.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"На данный момент я считаю неправильным говорить о новых санкциях, поскольку употребляются усилия для уменьшения напряженности", - сказал он.

"С немецкой стороны не будет предложений по новым санкциям", - добавил Маас. "Я не вижу консенсуса в ЕС по новым санкциям", - подчеркнул министр.

Известно, что 6-7 стран ЕС настаивают на ужесточении санкций в отношении России после агрессии в Черном море 25 ноября.

Литва первой из стран ЕС ввела санкции за морскую агрессию России. В то же время послы ЕС в среду решили ввести санкции против еще 9 человек, ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО.

Темы: ГерманиясанкцииРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Германия
Бербок хочет быстрее принять решение о предоставлении Украине ракет Taurus
Германия еще не определилась, поставлять ли Украине ракеты Taurus
Пророссийский автопробег в Кельне собрал куда меньше участников, чем ожидалось
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: