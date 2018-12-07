Германия выступила против новых санкций в отношении России

Германия считает нецелесообразными новые санкции ЕС против России в связи с агрессией против Украины, пока будут продолжаться усилия по деэскалации конфликта.

Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"На данный момент я считаю неправильным говорить о новых санкциях, поскольку употребляются усилия для уменьшения напряженности", - сказал он.

"С немецкой стороны не будет предложений по новым санкциям", - добавил Маас. "Я не вижу консенсуса в ЕС по новым санкциям", - подчеркнул министр.

Известно, что 6-7 стран ЕС настаивают на ужесточении санкций в отношении России после агрессии в Черном море 25 ноября.

Литва первой из стран ЕС ввела санкции за морскую агрессию России. В то же время послы ЕС в среду решили ввести санкции против еще 9 человек, ответственных за организацию "выборов" в ОРДЛО.