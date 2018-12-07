Трамп предложил назначить экс-ведущую Fox News послом США в ООН
Президент США Дональд Трамп предложил назначить пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт на должность нового посла Соединенных Штатов в ООН вместо Никки Хейли.
Об этом сообщает издание The Hill.
"Хизер Нойерт будет номинирована на должность нового посла при ООН", - заявил Трамп в пятницу.
Должность посла в ООН является стремительным прыжком в карьере Нойерт, которая с апреля 2017 года была главным пресс-секретарем Государственного департамента США.
Нойерт имеет незначительный опыт работы в правительстве и внешней политике, до этого она была ведущей и корреспондентом Fox News.
Кандидатура Нойерт пользуется значительной поддержкой госсекретаря Майка Помпео.
Как посол США при ООН Нойерт будет ключевой фигурой в продвижении и защите внешней политики администрации Трампа на международной арене.
Для окончательного назначения на должность кандидатуру Нойерт должен утвердить американский Сенат.
9 октября посол США в ООН Никки Хейли подала заявление об отставке непосредственно президенту Дональду Трампу.
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