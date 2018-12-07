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Трамп назвал своего экс-госсекретаря "глупым, как камень"

Пятница, 7 декабря 2018, 21:53
Трамп назвал своего экс-госсекретаря глупым, как камень

Президент США раскритиковал бывшего государственного секретаря США Рекса Тиллерсона, который ранее критически высказался о Дональде Трампе.

Об этом Трамп написал в Twitter.

Президент США заявил, что Тиллерсон не обладал умственными способностями для занимаемой должности.

"Майк Помпео (действующий государственный секретарь США - ред) прекрасно работает, я очень горжусь им. Его предшественник Рекс Тиллерсон не имел для этого умственных способностей. Он был глуп, как камень, и я не мог избавиться от него. Он был адски ленивый. Теперь же все иначе, в Государственном департаменте прекрасный настрой! ", - сказал Трамп.

Бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, который ушел с должности весной, поделился своей оценкой президента Трампа во время общения с журналистом канала CBS News в ходе недавнего публичного благотворительного мероприятия, пишет "Голос Америки".

"Он довольно недисциплинированный, не любит читать, не читает подготовленные для него короткие докладные записки, не любит углубляться в детали по многим вопросам. Он говорит "Вот такая у меня мысль. Попробуй меня убедить в обратном". Но в большинстве случаев это сделать не удается", - рассказал Тиллерсон.

"Он руководствуется своими инстинктами. В определенных аспектах это напоминает импульсивность. Но он полагается именно на инстинкты, а не на импульсы", - добавил бывший госсекретарь

Темы: ТрампСША
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