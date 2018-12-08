Жительнице Мукачево объявили подозрение за плакаты "Остановим сепаратистов"

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Суббота, 8 декабря 2018, 13:24

Жительнице Мукачево объявлено о подозрении из-за заказа и организации печати провокационных плакатов "Остановим сепаратистов" на Закарпатье.

Об этом сообщает в субботу прокуратура Закарпатской области.

"Установлено, что женщина заказала и оплатила одному из рекламных агентств края за печать плакатов провокационного характера с надписью "Остановим сепаратистов"", - говорится в сообщении.

 
Фото Укринформ

В прокуратуре напомнили, что в ночь с 19 на 20 октября плакаты были размещены на территории нескольких сел области.

"31-летней мукачевке объявлено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства, совершенные должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28 - ч.2 ст.161 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что сейчас, под процессуальным руководством прокуратуры области, следователями ГУНП в Закарпатской области устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления.

Как сообщалось, в ночь на 20 октября на Закарпатье появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов", на которых изображены фото лидеров венгерского меньшинства.

В Закарпатской ОГА увидели в этой провокации "действия российских спецслужб", заказ которых выполняли местные жители.

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал провокацией билборды о "сепаратистах" на Закарпатье и подчеркнул важность найти того, кто стоит за их появлением.

22 октября прокуратура Закарпатской области возбудила уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной вражды и ненависти после появления "антивенгерских билбордов" на Закарпатье.

Украинская правда

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Темы: Закарпатье прокуратура сепаратизм
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