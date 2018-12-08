Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жительнице Мукачево объявили подозрение за плакаты "Остановим сепаратистов"

Суббота, 8 декабря 2018, 12:24

Жительнице Мукачево объявлено о подозрении из-за заказа и организации печати провокационных плакатов "Остановим сепаратистов" на Закарпатье.

Об этом сообщает в субботу прокуратура Закарпатской области.

"Установлено, что женщина заказала и оплатила одному из рекламных агентств края за печать плакатов провокационного характера с надписью "Остановим сепаратистов"", - говорится в сообщении.

 
Фото Укринформ

В прокуратуре напомнили, что в ночь с 19 на 20 октября плакаты были размещены на территории нескольких сел области.

"31-летней мукачевке объявлено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на унижение национальной чести и достоинства, совершенные должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч.2 ст.28 - ч.2 ст.161 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Там добавили, что сейчас, под процессуальным руководством прокуратуры области, следователями ГУНП в Закарпатской области устанавливаются другие лица, причастные к совершению данного преступления.

Как сообщалось, в ночь на 20 октября на Закарпатье появились билборды с надписью "Остановим сепаратистов", на которых изображены фото лидеров венгерского меньшинства.

В Закарпатской ОГА увидели в этой провокации "действия российских спецслужб", заказ которых выполняли местные жители.

Министр иностранных дел Павел Климкин назвал провокацией билборды о "сепаратистах" на Закарпатье и подчеркнул важность найти того, кто стоит за их появлением.

22 октября прокуратура Закарпатской области возбудила уголовное производство по факту умышленного разжигания национальной вражды и ненависти после появления "антивенгерских билбордов" на Закарпатье.

Украинская правда
Темы: Закарпатьепрокуратурасепаратизм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Закарпатье
Президент Венгрии приедет на Закарпатье и в Киев
На Закарпатье задержан мужчина, который развращал 8-летнюю девочку на берегу реки
На Прикарпатье после дождя затопило сотни домов
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: