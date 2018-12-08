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В Хмельницком повредили мемориал в честь героев Небесной сотни

Суббота, 8 декабря 2018, 22:28

В Хмельницком неизвестные повредили мемориальную доску с фотографиями героев Небесной сотни и погибших воинов АТО.

Как сообщили в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области, информация об акте вандализма правоохранителям поступила утром 8 декабря.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 296 УК ("хулиганство"), санкция статьи предусматривает ответственность в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишения свободы на срок до 4 лет. 

 
 

В Хмельницком неизвестные повредили мемориальную доску с фотографиями героев Небесной сотни и погибших воинов АТО.

Фото - управление Нацполиции в Хмельницкой обл. 

"Полиция обращается к возможным свидетелям правонарушения с просьбой сообщить по телефону 102 любые детали, которые помогут разыскать и задержать злоумышленников", - заявили в НП. 

Темы: ХмельницкийАТО
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