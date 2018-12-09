В Одессе правоохранители избили ультрас за баннер "Кремль, покайся!" - волонтер

В Одессе после футбольного матча "Черноморец" - "Ворскла" правоохранители избили и задержали ультрас, которые вывесили баннер "Кремль, покайся!" и названия украинских корблей, захваченных РФ - "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу", подсветив это дымами и файерами.

Об этом в Facebook сообщил волонтер и блогер Роман Синицын.

"Сразу после матча - под сектором жесткий прием беркутом. Подогнали под сотню космонавтов и автозаки, людей клали лицом в асфальт, добивали лежачих ногами и дубинками, особенно тех, кто пытался спрашивать "за что".

В результате более 20 человек задержанных, сейчас устанавливают точное количество и едут адвокаты. Шьют "мелкое хулиганство" всем, - написал Синицын.

"Вы скажете, за дымы и файера? Ультрас в Одессе палят чуть ли не на каждом матче, иногда даже на поле прилетает. Никогда ничего подобного не было. Уже лет пять как точно. Никаких драк на секторе с стюартами или полицией сегодня тоже не было", - подчеркнул он.

Синицын добавил, что в частных беседах представители правоохранительных органов говорят, что задерживали людей "за баннер, поступила команда делать жестко".

Люди из сектора, по словам блогера, также утверждают, что "приняли их за баннер "Кремль покайся".

В комментариях к первому посту Синицына советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк написал, что "матч сорвали, их принимали не за то что они патриоты, а именно за хулиганство".

Скрин: FB ROMAN SINICYN

Скрин: FB ROMAN SINICYN

Но Синицын настаивает, что матч не срывали, "его останавливали 2 раза из-за дыма".

Скрин: FB ROMAN SINICYN

Отметим, что матч между "Черноморцем" и "Ворсклой" доиграли до конца - он закончился победой гостей (1:0).

В то же время в пресс-службе Нацполиции Одесской области сообщили, что во время матча "болельщики одной из команд, нарушая порядок, зажгли файеры и подожгли сиденья".

"В Приморский отдел полиции были доставлены 12 человек, некоторые из которых оказали злостное неповиновение полицейским при исполнении ими служебных обязанностей.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности по ст.173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.