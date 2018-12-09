Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе правоохранители избили ультрас за баннер "Кремль, покайся!" - волонтер

Воскресенье, 9 декабря 2018, 03:10
В Одессе правоохранители избили ультрас за баннер Кремль, покайся! - волонтер
FB  ROMAN SINICYN

В Одессе после футбольного матча "Черноморец" - "Ворскла" правоохранители избили и задержали ультрас, которые вывесили баннер "Кремль, покайся!" и названия украинских корблей, захваченных РФ - "Бердянск", "Никополь", "Яны Капу", подсветив это дымами и файерами.

Об этом в Facebook сообщил волонтер и блогер Роман Синицын.

"Сразу после матча - под сектором жесткий прием беркутом. Подогнали под сотню космонавтов и автозаки, людей клали лицом в асфальт, добивали лежачих ногами и дубинками, особенно тех, кто пытался спрашивать "за что".

В результате более 20 человек задержанных, сейчас устанавливают точное количество и едут адвокаты. Шьют "мелкое хулиганство" всем, - написал Синицын.

"Вы скажете, за дымы и файера? Ультрас в Одессе палят чуть ли не на каждом матче, иногда даже на поле прилетает. Никогда ничего подобного не было. Уже лет пять как точно. Никаких драк на секторе с стюартами или полицией сегодня тоже не было", - подчеркнул он.

Синицын добавил, что в частных беседах представители правоохранительных органов говорят, что задерживали людей "за баннер, поступила команда делать жестко".

Люди из сектора, по словам блогера, также утверждают, что "приняли их за баннер "Кремль покайся".

В комментариях к первому посту Синицына советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк написал, что "матч сорвали, их принимали не за то что они патриоты, а именно за хулиганство".

 
Скрин: FB ROMAN SINICYN
 
Скрин: FB ROMAN SINICYN

Но Синицын настаивает, что матч не срывали, "его останавливали 2 раза из-за дыма".

 
Скрин: FB ROMAN SINICYN

Отметим, что матч между "Черноморцем" и "Ворсклой" доиграли до конца - он закончился победой гостей (1:0).

В то же время в пресс-службе Нацполиции Одесской области сообщили, что во время матча "болельщики одной из команд, нарушая порядок, зажгли файеры и подожгли сиденья".

"В Приморский отдел полиции были доставлены 12 человек, некоторые из которых оказали злостное неповиновение полицейским при исполнении ими служебных обязанностей.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются. Решается вопрос о привлечении правонарушителей к ответственности по ст.173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одессаполицияакции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: