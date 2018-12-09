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В Киеве в воскресенье произошло уже три ДТП с участием патрульных авто

Воскресенье, 9 декабря 2018, 12:06

В Киеве в воскресенье произошло три ДТП с участием автомобилей патрульной полиции.

Как сообщает dtp.kiev.ua, первое из них произошло ночью на проспекте Лобановского.

По данным издания, предварительно на пустой ночной дороге водитель полицейского автомобиля Toyota Prius не справился с управлением и на полном ходу влетел в пустой троллейбус 42-го маршрута, который ехал в депо.

"В результате сильного удара передняя часть патрульного автомобиля полностью смята, слетела мигалка. Полицейские, находившиеся в автомобиле, чудом не получили тяжёлых травм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из основных версий ДТП является гололёд.

Через час-полтора после этой аварии произошла еще одна – на улице Старобориспольской.

"Там по неизвестным причинам столкнулись патрульные автомобили Hyundai Sonata и Toyota Prius. На узкой районной улице произошло касательное лобовое столкновение", - пишет издание.

Патрульные полицейские не получили в ДТП серьёзных травм. У автомобилей существенные механические повреждения передних частей слева. У обоих авто вырвало колеса.

Ещё одно ДТП с патрульным полицейским Toyota Prius в Киеве случилось на Большой Васильковской.

"Mercedes повернул налево с правых рядов, подрезал Toyota Prius патрульной полиции, водитель выкрутил руль и вылетел в ограждение кафе, сбив пешехода. У пострадавшего травма ноги. Mercedes уехал с места, но через 10 минут был остановлен и возвращен", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: ДТПКиевполиция
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