МВФ обсудит сотрудничество с Украиной 18 декабря

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Воскресенье, 9 декабря 2018, 15:38

Правление Международного валютного фонды 18 декабря проведет заседание, на котором обсудит сотрудничество с Украиной.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на календарь заседаний исполнительного совета МВФ.

Отмечается, что чиновники планируют обсудить новую программу сотрудничества с Украиной - stand-by - и отмену программы расширенного финансирования, которая началась в марте 2015 года.

5 декабря Кабинет министров Украины одобрил проект меморандума о сотрудничестве между Украиной и Международным валютным фондом.

Теперь 14-месячную программу stand-by должен утвердить Совет МВФ.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что, несмотря на введение военного положения, фонд продолжит сотрудничество с Украиной.

В октябре Международный валютный фонд и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by, которая заменит программу расширенного финансирования, истекающую в марте 2019 года.

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Темы: МВФ
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