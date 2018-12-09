Киев и пол-Украины накроет туман, продержится почти сутки

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Воскресенье, 9 декабря 2018, 16:32

К концу дня 9 декабря, ночью и утром 10 декабря в Киеве и ряде областей ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, такой прогноз касается северных, центральных и южных областей Украины.

Также в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах - местами 25-27 м/с.

 

 

Во время управления автомобилем в тумане водителям советуют избегать резких маневров на дороге, снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию.

По данным Укргидрометцентра, 10 декабря на западе, юге и востоке Украины возможны осадки - мокрый снег с дождем, днем температура во всех областях выше 0, на западе до +4, на юге - до +6, ночью местами до -2 градусов.

 

Также 9-10 декабря в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается умеренная снеголавинная опасность 2 уровня.

Украинская правда

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Темы: погода Киев
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