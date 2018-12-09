Во Львове задержали 4 человек: пытались устроить провокацию на Кладбище орлят

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Воскресенье, 9 декабря 2018, 20:51

Во Львове задержали четырех мужчин, которые пытались повредить конструкции возле львов на Лычаковском кладбище.

Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

По сообщению руководителя Лычаковского кладбища Михаила Нагая, около 15:00 охрана на камерах видеонаблюдения зафиксировала неизвестных молодых людей, которые пытались повредить конструкции возле львов.

"Эти четверо мужчин задержаны, с ними работает полиция", - отметил он.

Нагай добавил, что повреждения на конструкциях незначительные: "Выломан кусок площадью примерно 35 см".

Ранее неизвестные повредили конструкции возле львов на Кладбище орлят, провокаторов задержать не удалось, отмечает местное издание Zaxid.net.

Кроме того, в июле группа молодых поляков устроила провокацию на Кладбище Орлят, разрушив реставрационное ограждение вокруг скульптур львов.

Две исторические скульптуры львов вернули на Кладбище Орлят в декабре 2015 года. Скульптуры с кладбища убрала советская власть в 1970-х годах. Возвращение львов привело к политическому скандалу, поскольку перевозку осуществили по инициативе польского министерства культуры без согласования с соответствующими украинскими органами власти. С тех пор скульптуры стояли закрытые деревянными щитами.

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Темы: Львов история Польша
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