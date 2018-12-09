Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Во Львове задержали 4 человек: пытались устроить провокацию на Кладбище орлят

Воскресенье, 9 декабря 2018, 19:51

Во Львове задержали четырех мужчин, которые пытались повредить конструкции возле львов на Лычаковском кладбище.

Об этом 9 декабря сообщили в пресс-службе Львовского горсовета.

По сообщению руководителя Лычаковского кладбища Михаила Нагая, около 15:00 охрана на камерах видеонаблюдения зафиксировала неизвестных молодых людей, которые пытались повредить конструкции возле львов.

"Эти четверо мужчин задержаны, с ними работает полиция", - отметил он.

Нагай добавил, что повреждения на конструкциях незначительные: "Выломан кусок площадью примерно 35 см".

Ранее неизвестные повредили конструкции возле львов на Кладбище орлят, провокаторов задержать не удалось, отмечает местное издание Zaxid.net.

Кроме того, в июле группа молодых поляков устроила провокацию на Кладбище Орлят, разрушив реставрационное ограждение вокруг скульптур львов.

Две исторические скульптуры львов вернули на Кладбище Орлят в декабре 2015 года. Скульптуры с кладбища убрала советская власть в 1970-х годах. Возвращение львов привело к политическому скандалу, поскольку перевозку осуществили по инициативе польского министерства культуры без согласования с соответствующими украинскими органами власти. С тех пор скульптуры стояли закрытые деревянными щитами.

Темы: ЛьвовисторияПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Силы обороны уничтожили три российских истребителя Су-34 – Олещук

инфографикаДекларации чиновников будут проверять с помощью искусственного интеллекта – НАПК

фото Новый глава МИД Польши прибыл в Киев

фото Родственник замглавы Львовской ОВА скупает землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

Все новости...
Львов
Суд наказал молодого человека за песни Лепса в центре Львова: заплатит 51 грн
Чешские врачи прооперируют пострадавших от войны украинцев во Львове
Исчезнувшая гуманитарка: во Львовской ОВА отреагировали на претензии
Последние новости
15:56
В Одессе жена "мобилизовала" своего мужа, чтобы запугать при разводе – ТЦК
15:51
Россия заявила об атаке беспилотников в нескольких областях, в том числе Московской
15:47
Новая карта мира с "зелеными" сверхдержавами": о чем говорят глобальные тренды
15:45
В Украине не будет дополнительных выходных в Рождественские и Новогодние праздники 2023
15:32
Данилов о ликвидации трех российских Су-34: Охотились давно
15:19
В Украине запустят Единую государственную платформу об усыновлении – Минсоцполитики
15:17
Известно о по меньшей мере 3800 гражданских, которых пытали оккупанты – Костин
15:14
СМИ проанализировали, как пропаганда приучила россиян к войне и ненависти к Украине
15:07
Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16
14:45
Ощадбанк продлил действие всех карточек до конца марта 2024
Все новости...
Реклама: